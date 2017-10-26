"قُبلة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور)

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت ملكة جمال الكون إيريس ميتيرير، إن كثيرًا من الفرنسيين يعشقون الحضارة المصرية القديمة، ولديهم رغبة في التعرف بشكل أكبر عليها.

ونشرت ملكة جمال الكون صورًا لها وهي تقبل "أبو الهول"، على طريقة الميجا ستار، "ويل سيمث" نجم هوليوود، الذي نشر صورتين له أثناء زيارته لمصر في وقت سابق، مع أهرامات الجيزة، وتمثال أبو الهول وهو يقبله.

وأشارت " إيريس" إلى حبها للحضارة المصرية القديمة التي تعرفت عليها وعشقتها من خلال والدها الذي كان أستاذا للتاريخ.

وأعربت ملكة الجمال عن سعادتها بزيارتها لمصر التي تعتبرها بمثابة حلم لها، مؤكدة شعورها بالأمان أثناء هذه زيارتها.

واستقبل يحيى راشد وزير السياحة، ملكة جمال الكون أثناء جولتها بمنطقة الأهرامات.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن البرنامج السياحي الذي شمل مدينة الإسكندرية والأهرامات والمتحف المصري بالتحرير.

وستروج إيريس لمصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي من خلال دعوة متابعيها لزيارة المقاصد السياحية المصرية.