طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

حالت استغاثات سيدة بمنطقة مصر الجديدة، دون سرقتها على يد طالب انتحل صفة أنثى وارتدى ملابس حريمي وذلك للانتقام من صاحب محل كان يعمل به.

التفاصيل بدأت باستغاثات أهالي شارع الإسكندرية بمنطقة مصر الجديدة، بضابط شرطة تابع لمباحث القسم حال مروره، بارتيابهم في سيدة ترتدي خمار وتستعلم عن أحد قاطني العقار رقم "50".

انتقل الضابط إلى موقع البلاغ وعندما وصل إلى العقار سمع صوت استغاثة من إحدى السيدات وشاهد سيدة ترتدي خمار أثناء خروجها من العقار مسرعة بحوزتها حقيبة ظهر فقام باستيقافها.

وكشف فحص، المقدم سمير مجدي، رئيس مباحث قسم الشرطة، أنه ذكر ويدعى "محمود.ر"، 18 سنة، طالب، ومقيم بمنطقة الأزبكية، وعُثر بحقيبته على "حبال، وقفاز حريمي، و2 بكرة لاصق، وأدوات تجميل "قلم روج، وقلم حواجب، و2 صاروخ حديدي، وصاعق كهربائي، وملابس رجالي، و2 غطاء رأس "ايس كاب "سلاح أبيض" وسكين".

وبمناقشة المتهم، أمام العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، عن سبب حيازته للمضبوطات وارتدائه للملابس النسائية، اعترف بأنه كان يمر بضائقة مالية، وأنه خطط لسرقة "عبد الله أمين"، 47 سنة، صاحب محل شنط مقيم بالطابق الثالث بالعقار، مستغلًا عدم تواجده في المنزل.

وأضاف المتهم، أنه شرع في سرقة شقته كرها عن زوجته، لذلك أحضر ملابس نسائية من بلدته وأقام بأحد الفنادق بمنطقة وسط المدينة، ووضع مساحيق تجميل على وجهه وتوجه لمحل إقامة صاحب المحل، وعقب تأكده من انصرافه إلى العمل صعد للشقة وتقابل مع زوجته "ناهد" 41 سنة، وادعى لها أنه حضر من طرف زوجها وطلب الدخول للشقة؛ إلا أنها ارتابت في أمره وحال اتصالها بزوجها لاذ بالهرب، فاستنجدت السيدة بالمارة، والجيران.

اقتاد رجال المباحث المتهم، وتحرر محضرًا ضده بالواقعة، أحاله اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.