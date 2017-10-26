للرجل.. إحرص على شراء "جاكيت طويل" لتنسقه مع ملابسك بهذا الشكل

كتبت- هاجر حاتم:

وجود "الجاكيت" الطويل في دولاب ملابسك أمر ضروري في الخريف والشتاء، فهذه القطعة هي الأهم لمناسباتك الكلاسيكية، التي لاتحتاج فيها لارتداء البذلة الرسمية.

يمكنك ارتداء الجاكيت على "البنطلون" القماش أو الجينز الـ "skinny"، مع البلوفر، أو مع القميص.

الأنسب لهذه الصيحة هو الحذاء الكلاسيكي أو الـ "سيبدرين"، وليس "الكوتشي" إلا إذا كانت المناسبة عادية.