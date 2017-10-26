أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

للرجل.. إحرص على شراء "جاكيت طويل" لتنسقه مع ملابسك بهذا الشكل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

للرجل.. إحرص على شراء "جاكيت طويل" لتنسقه مع ملابسك بهذا الشكل

12:37 م الخميس 26 أكتوبر 2017

  • عرض 11 صورة

    c277a1c02e.jpg

  • عرض 11 صورة

    3f9b6bda18.jpg

  • عرض 11 صورة

    61946deb24.jpg

  • عرض 11 صورة

    861adaff14.jpg

  • عرض 11 صورة

    54af03739a.jpg

  • عرض 11 صورة

    ba424bc173.jpg

  • عرض 11 صورة

    53db7688ba.jpg

  • عرض 11 صورة

    a3bafdf144.jpg

  • عرض 11 صورة

    61862c582c.jpg

  • عرض 11 صورة

    5663596a9d.jpg

  • عرض 11 صورة

    47cab6207c.jpg

إعادة الألبوم

للرجل الأربعيني.. هذه الصيحات الشبابية تناسبك للشتاء

الألبوم التالى

للرجل الأربعيني.. هذه الصيحات الشبابية تناسبك للشتاء

كتبت- هاجر حاتم:

وجود "الجاكيت" الطويل في دولاب ملابسك أمر ضروري في الخريف والشتاء، فهذه القطعة هي الأهم لمناسباتك الكلاسيكية، التي لاتحتاج فيها لارتداء البذلة الرسمية.

يمكنك ارتداء الجاكيت على "البنطلون" القماش أو الجينز الـ "skinny"، مع البلوفر، أو مع القميص.

الأنسب لهذه الصيحة هو الحذاء الكلاسيكي أو الـ "سيبدرين"، وليس "الكوتشي" إلا إذا كانت المناسبة عادية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • للرجل الأربعيني.. هذه الصيحات الشبابية تناسبك للشتاء

    هو وهي

  • للرجل.. 5 أمور تفسد مظهرك عند ارتداء بدلتك الرسمية

    هو وهي

  • للرجل.. "السنيكرز" الأبيض هو عنوانك طوال هذا الصيف

    هو وهي

  • هل أنت قصير القامة؟ هذه الملابس تجعلك تبدو أكثر طولًا

    هو وهي

إعلان

9407768ef9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين