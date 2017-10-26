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السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

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السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

التحرير

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استقبل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الخميس، جيرارد كولوم وزير الداخلية الفرنسي.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد خلال اللقاء أهمية تعزيز التشاور والتعاون المشترك بين البلدين، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وتنامي خطر الإرهاب وانتشاره بحيث أصبح يهدد كافة أنحاء العالم بما فيها فرنسا وأوروبا.

وأشاد كولوم بالعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى دور في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا حرص بلاده على الوقوف بجانب مصر وتقديم كل سبل الدعم لها في حربها ضد الإرهاب.

وأكد السيسي عزم مصر على المضي قدما في التصدي للإرهاب، مشيرا إلى الجهود التي تتم في هذا الصدد على المستويات المختلفة، واستعرض الرؤية المصرية بشأن استراتيجية مكافحة الإرهاب، والتي لا تقتصر على الوسائل العسكرية والأمنية فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتصدي لمحاولات ضرب الوحدة الوطنية.

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وشدد على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله وإمداده بالسلاح والمقاتلين.

وذكر متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد كذلك تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الأمني، بالإضافة إلى بحث آخر مستجدات الوضع في ليبيا وسوريا.

وشدد الرئيس على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، والتي تعد سببا رئيسيا في تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما يرتبط بتلك الأزمات من احتمالات انتقال المقاتلين من بؤر النزاع إلى مناطق أخرى، ما يؤدي إلى تفشي خطر الإرهاب، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون المشترك خاصة في مجال ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

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التحرير

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