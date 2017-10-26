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غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29

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غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الجمعة، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة يصاحبها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة شمالا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 20 29
وسط الدلتا 20 29
الإسكندرية 18 25
بلطيم 18 26
مطروح 17 23
السلوم 15 21
سيوة 13 26
بورسعيد 22 26
دمياط 20 26
العريش 16 29
رفح 15 28
الإسماعيلية 17 30
السويس 18 30
رأس سدر 21 29
نخل 10 29
نويبع 22 30
طابا 15 30
كاترين 11 26
الطور 17 28
شرم الشيخ 21 30
الغردقة 19 31
مرسى علم 22 30
الفيوم 17 29
بني سويف 18 30
المنيا 16 30
أسيوط 15 30
سوهاج 17 30
قنا 17 33
الأقصر 16 33
أسوان 19 35
أبو سمبل 17 33
الوادي الجديد 16 32
شلاتين 23 32
أبو رماد 24 31
رأس حدربة 25 30
حلايب 26 30
 

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