30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا
12:37 م الخميس 26 أكتوبر 2017
ارشيفية
جاكرتا- (أ ش أ):
أعلن مسئولون في إندونيسيا، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع بمصنع للألعاب النارية قرب العاصمة جاكرتا إلى 30 قتيلا.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن الانفجار وقع في مجمع صناعي بمنطقة "تانجيرانج" غربي العاصمة جاكرتا، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين البالغ عددهم أكثر من 40 شخصا إلى ثلاثة مستشفيات قريبة لتلقي العلاج اللازم.
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