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30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا

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مصراوي Masrawy

30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا

12:37 م الخميس 26 أكتوبر 2017

30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا

ارشيفية

جاكرتا- (أ ش أ):

أعلن مسئولون في إندونيسيا، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع بمصنع للألعاب النارية قرب العاصمة جاكرتا إلى 30 قتيلا.

وذكرت "يورو نيوز" الأوروبية أن الانفجار وقع في مجمع صناعي بمنطقة "تانجيرانج" غربي العاصمة جاكرتا، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين البالغ عددهم أكثر من 40 شخصا إلى ثلاثة مستشفيات قريبة لتلقي العلاج اللازم.​

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