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إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد

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مصراوي Masrawy

إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد

12:29 م الخميس 26 أكتوبر 2017

إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد

أرشيفية

بغداد- (أ ش أ):

أعلن مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الخميس، إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر - في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من سوق شعبية في منطقة الثعالبة شمالي العاصمة بغداد انفجرت ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
وفي سياق آخر، أعلن آمر فوج حشد الغربية بمحافظة الأنبار العراقية العقيد جمال شهاب المحلاوي تحرير قوات الجيش والعشائر مفرق راوة غربي المحافظة، لافتا إلى تقدم القوات باتجاه قضاء القائم.
وقال المحلاوي - في تصريح لقناة (السومرية) - "إن قطاعات الجيش بالفرقة السابعة والحشد العشائري تمكنت من تحرير مفرق راوة (5 كم غرب مدينة عنة)، من تنظيم داعش الإرهابي"، مضيفا أن القطاعات تقدمت باتجاه مدينة القائم بعد تحرير المفرق، مؤكدا أنه لم تكن هناك أية مقاومة لداعش سوى العبوات الناسفة وعجلة مفخخة مركونة على جانب الطريق تمت معالجتها وتفجيرها عن بعد.
كانت القوات الأمنية والعشائر انطلقت صباح اليوم، بعملية عسكرية واسعة لتحرير قضائي راوة والقائم من تنظيم "داعش" غربي الأنبار.​

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