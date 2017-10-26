تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به

تعرف على محتوى معادلة أينشتاين لـ"حياة سعيدة" والم

كتبت- ميرا ماهر:

ذكر دار "وينرز" للمزادات والمعارض إن وصفة أينشتاين الفيزيائي المعروف "للحياة السعيدة" بيعت بمبلغ مليون و 300 ألف دولار.

كان ألبرت أينشتاين في فندق بالعاصمة اليابانية طوكيو، وعندما لم يستطع دفع المال لعامل الفندق لعدم امتلاكه ما يكفي من النقود، سجل نظريته عن الحياة على ورقة وأعطاها للعامل بدلا من الإكرامية. بحسب موقع DW الألماني.

كتب أينشتاين على الورقة عبارة واحدة باللغة الألمانية هي "حياة هادئة ومتواضعة تجلب سعادة أكبر من السعي للنجاح والضجر المستمر الذي يصاحبه".

أشارت دار المزادات أن العالم الفيزيائي أينشتاين نصح العامل بالاحتفاظ بالورقة قائلا: إن قيمتها في يوم من الأيام ستفوق قيمة الإكرامية العادية.

وثبتت صحة ما قاله ألبرت أينشتاين بعد مرور نحو 100 عام واتصل أحد أبناء إخوة عامل الفندق بدار المزادات لطرح الورقة للبيع، غير أنه لم يُكشف عن المشتري الذي أجرى العملية عن طريق الإنترنت.

وأوضحت دار المزادات أن أينشتاين كان عام 1922 في اليابان، حين تم الإعلان عن منحه جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1921، وعندما وصل إلى طوكيو، لزم غرفته ليدون خواطره على الورق.