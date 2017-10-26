أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به

12:28 م الخميس 26 أكتوبر 2017

تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به

تعرف على محتوى معادلة أينشتاين لـ"حياة سعيدة" والم

كتبت- ميرا ماهر:

ذكر دار "وينرز" للمزادات والمعارض إن وصفة أينشتاين الفيزيائي المعروف "للحياة السعيدة" بيعت بمبلغ مليون و 300 ألف دولار.

كان ألبرت أينشتاين في فندق بالعاصمة اليابانية طوكيو، وعندما لم يستطع دفع المال لعامل الفندق لعدم امتلاكه ما يكفي من النقود، سجل نظريته عن الحياة على ورقة وأعطاها للعامل بدلا من الإكرامية. بحسب موقع DW الألماني.

كتب أينشتاين على الورقة عبارة واحدة باللغة الألمانية هي "حياة هادئة ومتواضعة تجلب سعادة أكبر من السعي للنجاح والضجر المستمر الذي يصاحبه".

أشارت دار المزادات أن العالم الفيزيائي أينشتاين نصح العامل بالاحتفاظ بالورقة قائلا: إن قيمتها في يوم من الأيام ستفوق قيمة الإكرامية العادية.

وثبتت صحة ما قاله ألبرت أينشتاين بعد مرور نحو 100 عام واتصل أحد أبناء إخوة عامل الفندق بدار المزادات لطرح الورقة للبيع، غير أنه لم يُكشف عن المشتري الذي أجرى العملية عن طريق الإنترنت.

وأوضحت دار المزادات أن أينشتاين كان عام 1922 في اليابان، حين تم الإعلان عن منحه جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1921، وعندما وصل إلى طوكيو، لزم غرفته ليدون خواطره على الورق.

 

إعلان

إعلان

9c6c92cb34.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا