لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وفد من الأزهر يزور كنيسة في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

زار وفد من رابطة العالم الإسلامي التابعة لمشيحة الأزهر الشريف، اليوم الخميس، ضمن جولاتها بعدد من المحافظات، لتصحيح المفاهيم الخاطئة، كنيسة الشهيد مار جرجس بالمرماح بمدينة بني سويف.

وناقش اللقاء ضرورة تصحيح عدد من المفاهيم لتلاميذ المدارس والإعداد لأعمال مشتركة تجمعهم لإحدات تعايش مشترك بينهم.

استقبل الوفد القمص باخوم عطية راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بالمرحاح، والقس اسطفانوس سليمان راعي كنيسة السيدة العذراء بمدينة بني سويف، بحضور القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير القديس الأنبا بولا ببوش، والشيخ عصام سيد رياض وكيل أول منطقة بني سويف الأزهرية، والقمص فام الأنطوني وكيل دير القديس الأنبا انطونيوس ببوش، والشيخ أحمد عبدالعال إمام مسجد عمر بن عبدالعزيز ببني سويف، والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبدالعزيز.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات بحضور عدد من تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي لتصحيح المفاهيم لديهم والإعداد لعمل مسرحي يشارك في الطلاب الأقباط والمسلمين لإحداث تعايش بينهم.

شارك في حضور اللقاء العشرات من المسلمين والأقباط، الذين أكدوا ضرورة يقظة الجميع من المخططات التي تحاك للمجتمع المصري من أجل اسقاط البلاد من خلال إشعال الخلافات بين الأقباط والمسلمين.