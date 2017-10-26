أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، مصنع غير مرخص لإنتاج الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية غير صالحة، وضُبط بداخله 2 مليون و600 ألف قرص منشط جنسي ومخدر.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام كل من"محمد.ه"، 40 سنة، صيدلي، و"بهجت.م"، 40 سنة، تاجر، متهم في قضية تهريب حاويات بداخلها العاب نارية بتصنيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية والاتجار بهم، متخذان من فيلا ملك زوج شقيقة الأول، مكانا لتجارتهما الغير مشروعة بدون تراخيص من وزارة الصحة وبمكان غير صحي وغير مهيأ لتصنيع وتخزين العقاقير الطبية بما يؤثر على الصحة العامة.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبط الأول وعثر داخل الفيلا على "600" ألف قرص من أقراص التامول المخدرة والمدرجة جدول أول مخدرات ومحظور تداولها، و 2 مليون قرص منشط جنسي مجهول المصدر والتركيب الكيمائي، ماكينة تشكيل وكبس وتصنيع الأقراص المخدرة، وماكينة تغليف وتعبئة شرائط الأقراص المخدرة، وماكينة خلط مواد تصنيع الأقراص المخدرة، وماكينة تغليف عبوات الأقراص المخدرة، وماكينة ضغط هواء، وماكينة تلوين الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية، وماكينة طحن وتشكيل الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية.

كما عُثر داخل المصنع على مجموعة من الأطقم والقوالب الحديدية الخاصة بتشكيل الأقراص المخدرة، وميزان كهربائي، ومجموعة من الأطباق البلاستيك وبراميل بلاستيك، ومفتاح خاص بقياس الأبعاد متناهية الصغر والمستخدم في قياس حجم الأقراص، و 110 لوح من ألواح الفل مقاس 220سم × 140 سم ، و605 كيلو جرام من مواد الأقراص "بودرة" داخل أطباق وبراميل معدا للتصنيع، وبراميل بلاستيك بداخله 50 لتر كحول مثيلي، و 13 لفافة بلاستيك أبيض "بي أف سي"، و 12 لفافة الألومنيوم فضي مطبوع عليها تامول إكس 225، و50 لفة عبوة كرتونية صغيرة خاصة بتعبئة الأقراص، و6 أكياس ألوان كل كيس زنة 1 كيلو تستخدم في تلوين الأقراص، و10 آلاف كيس تغليف".

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بتصنيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بالاشتراك مع المتهم الهارب بقصد الاتجار، ولتحقيق أرباح غير مشروعة وبدون ترخيص من الجهات، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.