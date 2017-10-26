أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية

12:22 م الخميس 26 أكتوبر 2017

  • عرض 2 صورة

    17b5dbf1ce.jpg

  • عرض 2 صورة

    e123b8c3f3.jpg

إعادة الألبوم

بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد

الألبوم التالى

بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع احد المتبرعين لإقامة أربع عمارات سكنية، بقرية ميت نما التابعة لمركز ومدينة قليوب.

جاء الاجتماع بحضور اللواء فرحات السبكي السكرتير العام، والنائب حسين عشماوي، عضو مجلس النواب، والمستشار حسام طلعت المستشار القانوني للمحافظة، ومصطفى بيومي رئيس مدينة قليوب، ومديري الإسكان ومركز معلومات الشبكات الأرضية، والشئون الهندسية، والمكتب الفني، والشئون القانونية للمحافظة، وذلك لاستعراض الأطر القانونية والفنية لإقامة تلك العمارات السكنية، حيث تم بحث تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب من حيث تم إعادة تخطيطه وفقًا للكثافات المرورية.

وأمر عشماوي بعمل التصميم الهندسي لموقع العمارات السكنية، بحيث أن يراعى أن تكون الشقق السكنية وفقًا لطلبات الإسكان لمحدودي الدخل.

وأصدر عشماوي، قرارًا بتشكيل لجنة تكون مهمتها عمل رفع مساحي للمكان وتحديد التكلفة المتوقعة للعمارات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال صيانة كباري بنها

    أخبار

  • محافظ القليوبية يناقش خطة إحلال وتجديد مشروعات المياه والصرف الصحي

    أخبار

  • محافظ القليوبية: هدفنا من تطبيق فكرة شارع خلق فرص عمل للشباب

    أخبار

  • بدء تطبيق فكرة أكشاك شراء القمامة من المواطنين بالقليوبية

    أخبار

إعلان

b45f9d1e3d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة