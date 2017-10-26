بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع احد المتبرعين لإقامة أربع عمارات سكنية، بقرية ميت نما التابعة لمركز ومدينة قليوب.

جاء الاجتماع بحضور اللواء فرحات السبكي السكرتير العام، والنائب حسين عشماوي، عضو مجلس النواب، والمستشار حسام طلعت المستشار القانوني للمحافظة، ومصطفى بيومي رئيس مدينة قليوب، ومديري الإسكان ومركز معلومات الشبكات الأرضية، والشئون الهندسية، والمكتب الفني، والشئون القانونية للمحافظة، وذلك لاستعراض الأطر القانونية والفنية لإقامة تلك العمارات السكنية، حيث تم بحث تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب من حيث تم إعادة تخطيطه وفقًا للكثافات المرورية.

وأمر عشماوي بعمل التصميم الهندسي لموقع العمارات السكنية، بحيث أن يراعى أن تكون الشقق السكنية وفقًا لطلبات الإسكان لمحدودي الدخل.

وأصدر عشماوي، قرارًا بتشكيل لجنة تكون مهمتها عمل رفع مساحي للمكان وتحديد التكلفة المتوقعة للعمارات.