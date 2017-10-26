ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مباحث التموين بمديرية أمن دمياط، حملة موسعة في حضور أعضاء لجنة التفتيش بمديرية التموين، لمراقبة المطاحن والمخابز والمستودعات وأسواق الإقليم، برئاسة الرائد رامي جلال، اليوم الخميس، وضبطت 400 كيلو جرام من منتجات الألبان تبين أن بها تغير في الخواص الطبيعية، ما يدل على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير محضر لـ "عماد. أ" 54 عامًا، مدير مصنع ألبان بقرية الشعراء.

كما نجحت الحملة في ضبط 25 كيلو جرام من اللحوم المستوردة وبها تغير في الخواص الطبيعية، ما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحسب تقرير الطب البيطري، وتحرر محضر لـ "محمد. أ" 35 عامًا، مالك مطعم بمدينة دمياط الجديدة.

وتمكنت الحملة في وقت سابق من ضبط 6 قضايا أخرى تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار و4 قضايا للامتناع عن حمل شهادة صحية و3 قضايا لمخابز تعمل بدون ترخيص، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.