القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

دفعت القوات المسلحة بسيارات إطفاء للمشاركة في السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع، صباح اليوم الخميس، بمصنع بويات ودهانات بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية جهودها لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى مجمع المدارس والمنازل المجاورة له، فيما لم يجري حصر الخسائر الناجمة عن الحريق حتى الآن.

وتسبب الحريق في حالة من الذعر بين الأهالي وأولياء أمور التلاميذ بمجمع مدارس العجمي المجاور لموقع الحريق، فيما توافد أولياء الأمور على المدارس لاصطحاب أبنائهم.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ"مصراوي" إنه لا يوجد أي إصابات بين التلاميذ من جراء تصاعد الأدخنة والنيران، لافتًا إلى أنه تم إجلاء تلاميذ مدرستي أمير الشعراء وطلائع العجمي إلى أخرى مجاورة، لحين حضور أولياء أمورهم.