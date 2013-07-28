ريال مدريد يستدعي فاران على رأس قائمة جولة الولايات المتحدة

مدريد، (إفي): قرر المدير الفني الايطالي كارلو انشيلوتي استدعاء 28 لاعبا للجولة التي سيقوم بها ريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 11 أغسطس المقبل.

وشهدت القائمة عودة كاسياس وراموس وأربيلوا ومارسيلو الذين شاركوا في كأس القارات مع المنتخب الإسباني، بالاضافة إلى خيسي رودريجيز العائد من مونديال الشباب تحت 20 عاما.

كما ضمت القائمة المدافع رافايل فاران ولاعبي الوسط شابي الونسو والمنضم حديثا آسيير إيارامندي، الذين كانوا يعانون من مشاكل بدنية وسيواصلون التدريبات في الأراضي الأمريكية.

كما انضم للقائمة كل من كاستيا كاسادو وماتيوس، وكلاهما شارك في جميع التدريبات تقريبا منذ عودتهما من الاجازة كما هو الحال بالنسبة للاعب كيني، الذي سيظل في مدريد.

ويغيب عن جولة الفريق أنطونيو أدان، الذي قد يرحل عن النادي، حيث لم يستعن به أنشيلوتي في مباراة بورتسموث الودية، وسيغيب أيضا عن المباريات الأربعة الودية التي سيخوضها الفريق الملكي في الولايات المتحدة.

وتضم القائمة: كاسياس، ودييجو لوبيز، وخيسوس فرناندز، وميخياس، وكارباخال، وكاسادو وناتشو وأربيلوا وسيرخيو راموس، وكوينتراو، ومارسيلو، وفاران، وماتيوس، وخضيرة، وكاكا، وأوزيل، وتشابي ألونسو، ومودريتش، وإيارامندي، وكاسيميرو وتشيريشيف، وكريستيانو رونالدو وبنزيمة وموراتا وخيسي.