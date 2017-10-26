أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو»

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في الفترة الأخيرة، تصدرت المغنية البرتغالية "كاتيا أفيرو"، شقيقة نجم كرة القدم العالمي "كريستيانو رونالدو"، كثير من المواقع العربية والأجنبية بعد زيارتها مصر في مايو الماضي وتداول البعض أنباء حول علاقتها برجل الأعمال الشهير "أحمد أبو هشيمة"، الزوج السابق للفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي".

ورغم أن مصادر مقربة من "أبو هشيمة"، نفت تلك العلاقة؛ فإن "كاتيا" نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، أمس الأربعاء، صورة لخاتم من الألماس وعلقت عليها: "أنا أكره المجوهرات، وأحب الحب.. ولكني أحببت هذا كثيرا"، وصرح مصدر مقرب منهما إلى أنهما سعيدان بالعلاقة ويتطلعان لقضاء حياتهما معًا، حسبما ذكر موقع Beiruting، ولكن حذفت "كاتيا" تلك الصورة من حسابها بعد فترة قليلة.

ونقدم فيما يلي عددا من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن "كاتيا"..

1- من مواليد برج الميزان، حيث ولدت في 5 أكتوبر عام 1976 بالبرتغال.

2- بدأت مسيرتها الموسيقية باسم "رونالدا" في عام 2005، حيث أصدرت ألبومها الأول بعنوان Pronta pra te amar.

3- شاركت في عدد من العروض، من بينها Supervivientes في عام 2014 وبعدها بعام واحد ظهرت في سلسلة Dança com as estrelas البرتغالية.

4- يعلم الكثيرون أنها شقيقة النجم العالمي "كريستيانو رونالدو"، نجم البرتغال وريال مدريد، ولكن لا يعلم البعض أن لديها شقيقة أخرى تدعى "إلما"، وشقيقا آخر يدعى "هوجو".

5- تزوجت من "خوسيه بيريرا" في عام 1999، وانفصلت عنه مرتين كان آخرها في عام 2012 بعد 13 عاما من الزواج.

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6- لديها طفلان من "بيريرا"، هما "رودريجو" البالغ من العمر 15 عامًا و"دينيس" 7 أعوام.

7- لديها ما يقرب من 6 ألبومات ناجحة وعدد من الأغنيات الفردية، من أشهرها Latina de cuerpo y alma وBoom Sem Parar التي أطلقتها عام 2013.

8- ابتعدت عن الغناء في عام 2007 للتفرغ لرعاية طفليها، ولكنها عادت مرة أخرى للأضواء في 2013.

9- في عام 2016 أطلقت علامتها التجارية الخاصة، والتي تحمل اسم KA SUNGLASES، والمتخصصة في النظارات الشمسية، وبعدها بعدة أشهر حصلت على تراخيص لتسويق مستحضرات تجميل "كارداشيان".

10- يصل عدد متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" إلى أكثر من 449 ألف متتبع.