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نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني»

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التحرير

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على أنغام الموسيقى الإفريقية، افتتحت مساء أمس الأربعاء، الدورة الثانية من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، وشهد الحفل الذي أقيم بقصر محمد علي في المنيل، حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، من بينهم الفنان لطفي بوشناق ولبنى عبد العزيز وعزت أبو عوف وخالد يوسف وغيرهم.
ونستعرض فيما يلي عددا من اللقطات البارزة بالحفل..

1- لبنى عبد العزيز
رغم مرضها بحكم التقدم في السن، حرصت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، البالغة من العمر 81 عامًا، على حضور الحفل، ولفتت الأنظار بأناقتها.

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2- أمير صلاح الدين
في الفترة الأخيرة، اعتاد الفنان "أمير صلاح الدين"، عضو فريق "بلاك تيما" النوبي، اصطحاب زوجته وابنه معه إلى مثل تلك المناسبات، وهو ما حدث بالأمس أيضًا، حيث ظهر برفقة طفله "زين".

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3- سحر وعلا رامي
حرصت الفنانة "سحر رامي" على حضور الحفل وتألقت بملابس ذات ألوان زاهية ورسومات نوبية، وكذلك ظهرت بتسريحة شعر مختلفة وملائمة لأجواء المهرجان، كما حرصت شقيقتها "علا رامي" على حضور الحفل، وهو ما يعد ظهورًا نادرًا لها بعد غياب طويل.

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4- خالد يوسف
المخرج خالد يوسف حرص في الحفل على تكريم اسم المطرب النوبي الراحل أحمد منيب، وهو واحد من أبرز رواد الفن النوبي، وتسلم الجائزة الفنان "خالد منيب"، ابن الفنان الراحل.

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5- لطفي بوشناق
كرم القائمون على مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني المطرب التونسي لطفي بوشناق، وكذلك حرص خلال حضوره على إلقاء قصيدة شعر في حب ، ما لقي إعجاب الجميع.

6- هياتم
استقبال حافل كان في انتظار الفنانة "هياتم" من الفرقة السودانية والمغربية المشاركة في المهرجان، ولفتت "هياتم" الأنظار بنحافتها الملحوظة ورشاقتها، حيث تألقت بملابس سوداء اللون.

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7- عزت أبو عوف
في لفتة إنسانية طيبة، تداول عدد من المواقع صورًا للفنان "عزت أبو عوف" بينما يلتقط صورًا مع فتيات من ذوي القدرات الخاصة، حيث بدت عليهن الفرحة العارمة، وفي تصريحات خاصة لأحد المواقع الإخبارية، قال عن ذلك: "الأطفال ذوو القدرات الخاصة هم ملائكة والاهتمام بهم يساعدهم نفسيا بشكل كبير".

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