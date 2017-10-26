البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف

ستراسبورج (د ب أ)

من المنتظر أن يكرم البرلمان الأوروبي معارضة فنزويلا بجائزة سخاروف الشهيرة لحرية الفكر وذلك حسبما أكد رئيسة الكتلة البرلمانية لليبراليين الأوروبيين في البرلمان، جوي فيرهوفشتات، اليوم الخميس على حسابه في موقع تويتر وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الفائز بالجائزة.

وكانت المعارضة الفنزويلية مرشحة بالفعل منذ عام 2015 لهذه الجائزة التي ستكرم المعتقلين السياسيين بشكل خاص.

وتكرم أوروبا بجائزة سخاروف أفرادا أو منظمات منذ عام 1988 معروفين بجهودهم من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما كانت هناك ناشطة حقوقية من جواتيمالا مرشحة لجائزة هذا العام وكذلك كاتب من اريتريا.

وتم تكريم الايزيديتين ناديا مراد ولمياء بشار بالجائزة العام الماضي بعد أن أسرهما تنظيم الدولة الإرهابي (داعش).

وسيتم تسليم الجائزة التي تبلغ قيمتها المادية 50 ألف يورو في الثالث عشر من ديسمبر المقبل.