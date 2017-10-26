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الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين

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مصراوي Masrawy

الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين

11:52 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين

أحمد الجارالله

كتبت- رنا أسامة:

أكّد الكاتب أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، أن تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، حول الحرب في اليمن، تبعث برسالة واضحة وتهديد صريح ينبغي على الحوثيين استيعابهما، مفادها أن "المملكة وشعوب الخليج لنن يسمحوا بقيام حزب الله جديد في المِنطقة، حتى لو دامت الحرب إلى أبد الدهر".

وكتب الجارالله، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلًا "تصريحات ولي العهد السعودي حول اليمن واضحة وعلى الحوثيين استيعابها.. ومعها شعوب الخليج والمتحالفين معهم عالميا لن يسمحوا بقيام حزب الله آخر في منطقتنا ولو استمرت الحرب إلى أن يرث الله الأرض". مُضيفًا "حرب الحوثيين ومعهم إيران في اليمن لم تعد مكلفة".

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وأكّد ولي العهد السعودي، الخميس، استمرار حرب اليمن تلافيًا لتحويل الحوثيين إلى "حزب الله" آخر على حدود المملكة. وقال بن سلمان، في تصريحات نقلتها سكاي نيوز إن "حرب اليمن ستستمر لمنع تحول الحوثيين لحزب الله آخر على حدودنا".

وتقود المملكة في اليمن تحالفًا عربيًا لدعم القوات الشرعية بعد انقلاب علي عبدالله صالح والحوثيين على الشرعية بدعم من إيران.

على صعيد آخر، قلّل ولي العهد السعودي من الأزمة الخليجية، مستبعدًا تأثيرها على الثقة الاستثمارية، قائلًا "قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا". ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة منذ أكثر من 100 يوم بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها، في يونيو الماضي، مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتقاربها مع إيران، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.

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