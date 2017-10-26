بالصور - حملة على محال الدواجن لمكافحة انفلونزا الطيور في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال وليد الليلي، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إنه جرى شن حملة لإدارة شئون البيئة بالحي بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري وإدارة الصحة العامة، على محال الدواجن، ضمن الحملة القومية لمكافحة انفلونزا الطيور.

وأشار الليلي، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم التفتيش على محال بيع الطيور والدواجن بسوق الـ5000 وحدة للوقوف على مدى تنفيذ الشروط البيئية والرخص والشهادة الصحية والحالة الصحية للطيور وكيفية التخلص من فضلات الذبح.

وأضاف رئيس الحي، أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.