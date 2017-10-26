بعد دعوة علي عبدالعال.. وفد طلابي من "حقوق المنيا" في زيارة للبرلمان

المنيا ــ ريمون الراوي:

اختتم وفد من طلاب كلية الحقوق بجامعة المنيا، زيارته لمجلس النواب، تلبية لدعوة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، والكتلة النيابية بالمحافظة، بتنظيم زيارة لطلاب وأساتذة كلية الحقوق للبرلمان؛ بهدف التعرف على تاريخ ونشأة المجلس، وتفقد أروقته الأثرية والمعمارية والإدارية.

وقال مدحت جمال، من العلاقات العامة بجامعة المنيا، إن الزيارة تهدف إلى التعرف على طرق تقديم الاقتراحات المتعلقة بالقوانين الجديدة من جانب الأعضاء، أو ‏السلطة التنفيذية، وكيفية مناقشتها، والتصويت عليها وإصدارها من رئيس السلطة ‏التنفيذية، وطلبات الإحاطة والاستجواب وسحب الثقة، بطريقة عملية مباشرة وعن طريق التجربة ‏الحية.

ضم الوفد 150 طالبًا وطالبة، برعاية الدكتور جمال الدين علي أبوالمجد رئيس الجامعة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث حضر الطلاب جلسة عامة من جلسات المجلس، نوقش فيها سحب أحد الأعضاء استقالته من عضوية المجلس.

وقال الدكتور حسن سند، عميد الكلية، إن هذه الزيارة فرصة لطلاب كلية الحقوق وتجربة حية وعملية للتعرف على الإجراءات الإدارية والقانونية التي يدار بها مجلس النواب المصري، بالإضافة إلى التعرف على تاريخ ونشأة مجالس النواب والشورى المصرية، وزيارة المتحف التاريخي بالمجلس.

يذكر أن رئيس المجلس سجل ترحيب المجلس رئيسًا ونوابًا بوفد كلية الحقوق جامعة المنيا، وأذن لهم بالحضور في سابقة تاريخية هي الأولى لطلاب كلية لحقوق جامعة المنيا.