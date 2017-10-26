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رئيس الوزراء يتوجه لديوان عام محافظة الأقصر

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يتوجه لديوان عام محافظة الأقصر

11:50 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يتوجه لديوان عام محافظة الأقصر

رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد بدر

كتب - محمد غايات:
توجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لمقر محافظة الأقصر ؛ للقاء المحافظ الدكتور محمد بدر.

ومن المقرر أن يعرض محافظ الأقصر تقريرًا عن المشروعات التنموية والخدمية، والمشروعات التي تم الانتهاء منها، من عام 2014 حتى 2017.

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