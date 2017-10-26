الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدًا.. وتوقعات بسقوط أمطار

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وسقوط الأمطار على شمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة شمالًا.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الخميس: من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حتى شمال شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فين مابين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في المدن والمحافظات:

الصغرى – العظمى

القاهرة 20 - 29

الإسكندرية 18 25

مطروح 17 23

بورسعيد 22 26

دمياط 20 26

بلطيم 18 26

الإسماعيلية 17 30

السويس 18 30

العريش 16 29

نخل 10 29

طابا 15 30

الطور 17 28

مرسى علم 22 30

الغردقة 19 31

شرم الشيخ 21 30

رفح 15 28

كاترين 11 26

سيوة 13 26

المنيا 16 30

الفيوم 17 29

رأس سدر 21 29

أبوسمبل 17 33

وسط الدلتا 20 29

أسيوط 15 30

سوهاج 17 30

الأقصر 16 33

أسوان 19 33

شلاتين 22 30

حلايب 26 30

الوادي الجديد 16 32

قنا 17 33