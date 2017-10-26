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رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية

11:27 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

ميناء الإسكندرية

القاهرة- مصراوي:

أكد الدكتور عبد العظيم محمد علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة "أهوسة" المالح الكبير والصغير داخل ميناء الإسكندرية، ويؤدي دورًا كبيرًا في مرور الوحدات المحملة بالسلع الإستراتيجية، والبضائع المعدة للتصدير من وإلي الميناء البحري.

وأضاف، في تصريحات اليوم الخميس، أنه تم الإنتهاء من هويس المالح الصغير وتشغيله أمام حركة الملاحة وجاري صيانة وإصلاح الهويس الكبير وسيتم افتتاحه وتشغيله أمام حركة الملاحة قريبا بتكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه .

وأشار رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، إلى أن الهيئة تنفذ مشروعات حاليًا وفق استراتيجية محددة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، لافتا إلى أن الخطة القصيرة المدى تعمل على تطوير ورفع كفاءة الأهوسة والطرق الملاحية الحالية بتنفيذ عدد كبير من المشروعات التي سيكون لها التأثير الإيجابى على تطوير قطاع النقل النهري.

وأوضح، أن أولى هذه المشروعات تطوير الطريق الملاحي الرياح البحيري "ترعة النوبارية"، ويشمل أعمال الرفع المساحي وإزالة الاختناقات الملاحية بأماكن متفرقة بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه، ومشروع رفع كفاءة الخط الملاحي بتكلفة إجمالية 1 مليون جنيه، وعمل حماية لجسور ترعة النوبارية بأماكن متفرقه بتكلفة إجمالية 6.700 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المشروعات الأخرى بالهيئة، تشمل تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط، الذي تم الانتهاء من أعمال التطهير وإزالة الاختناقات الملاحية، وجاري حاليًا تطوير ورفع كفاءة هويس زفتى بتكلفة 1.4 مليون جنيه .

أما عن ثالث مشروعات التطوير فأوضح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري أنها تتمثل في تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان، ويشمل عملية إزالة الاختناقات الملاحية بنهر النيل في المسافة من بني مزار إلى الصف بتكلفة إجمالية 11.6 مليون جنيه، وجاري حاليًا أعمال الرفع المساحي لعملية التطهير وإزالة الاختناقات الملاحية في المسافة من أسوان إلى نجع حمادي بتكلفة إجمالية 16.40 مليون جنيه.

كما أشار إلى أنه سيتم توريد وتركيب فوانيس الإرشاد الملاحي للخط الملاحي أسوان / وادي حلفا بتكلفة 3 ملايين جنيه لخدمة حركة السياحة ببحيرة ناصر أسوان / أبو سمبل وحركة نقل الركاب والبضائع بين والسودان.

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