أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا

11:45 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا

منظمة العفو الدولية

اسطنبول (د ب أ)

بدأت محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا ،تانر كيليتش، اليوم الخميس في مدينة إزمير الساحلية، حيث دفع المدعى عليه ببراءته من تهم الارتباط بأشخاص قاموا بمحاولة الانقلاب العسكري العام الماضي.

وتم القبض على كيليتش في يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو محتجز في انتظار المحاكمة. ويقول الادعاء إن كيليتش قد قام بتحميل تطبيق مراسلة مشتبه به على هاتفه، وينكر المدعى عليه ذلك.

وقال مراقب من منظمة العفو الدولية في الجلسة اليوم إن كيليتش قال للمحكمة إنه يخضع للمحاكمة لأن شقيق زوجته يعمل في صحيفة معارضة تم غلقها العام الماضي.

وتم الإفراج عن عشرة من نشطاء حقوق الإنسان ،ألقي القبض عليهم في مداهمة لورشة عمل تدريبية في يوليو الماضي، إلى حين موعد محاكمتهم ، ومن المتوقع أن يغادر أوروبيان من هؤلاء النشطاء إلى ديارهما في وقت لاحق اليوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

    أخبار

  • محكمة تركية تأمر بالإفراج عن ثمانية نشطاء محتجزين

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

    أخبار

إعلان

9a66b0c6a8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا