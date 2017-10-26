بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا

اسطنبول (د ب أ)

بدأت محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا ،تانر كيليتش، اليوم الخميس في مدينة إزمير الساحلية، حيث دفع المدعى عليه ببراءته من تهم الارتباط بأشخاص قاموا بمحاولة الانقلاب العسكري العام الماضي.

وتم القبض على كيليتش في يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو محتجز في انتظار المحاكمة. ويقول الادعاء إن كيليتش قد قام بتحميل تطبيق مراسلة مشتبه به على هاتفه، وينكر المدعى عليه ذلك.

وقال مراقب من منظمة العفو الدولية في الجلسة اليوم إن كيليتش قال للمحكمة إنه يخضع للمحاكمة لأن شقيق زوجته يعمل في صحيفة معارضة تم غلقها العام الماضي.

وتم الإفراج عن عشرة من نشطاء حقوق الإنسان ،ألقي القبض عليهم في مداهمة لورشة عمل تدريبية في يوليو الماضي، إلى حين موعد محاكمتهم ، ومن المتوقع أن يغادر أوروبيان من هؤلاء النشطاء إلى ديارهما في وقت لاحق اليوم.