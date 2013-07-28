الصين تلتزم الصمت حيال ما يحدث في مصر

وسائل الإعلام الصينية تستقي أخبارها من وكالات الأنباء العالمية

كتب : الأناضول الأحد 28-07-2013 15:09

التزم المسؤولون الصينيون الصمت حيال أحدث مصر رغم وقوع أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى في ميدان رابعة العدوية، ولم يصدر أي تصريح على لسان أي مسؤول صيني، بالرغم من أنَّها إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

فيما أوردت الوكالة الرسمية الصينية للأنباء "شين هوا" خبرا تحليليا يتناول الأحداث الأخيرة في مصر، ويفيد أنَّ مصر ليست أرضا لتصاعد العنف، منوهة في الوقت ذاته إلى ضرورة تعاطي الأطراف السياسية كافة بشكل إيجابي مع الأحداث، داعية إلى الهدوء وتحكيم العقل.

وتستقي وسائل الإعلام الصينية أخبار مصر من مصادر الأخبار العالمية كالجزيرة وبي بي سي ورويترز، الأمر الذي يلفت النظر إلى عدم وجود طواقم صحفية لها على الأرض.