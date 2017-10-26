تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية
تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية
11:44 ص الخميس 26 أكتوبر 2017
وزير الجمارك التركي بولنت توفنكجي
أنقرة (أ ش أ)
قال وزير الجمارك التركي بولنت توفنكجي اليوم الخميس "إن تركيا اتفقت مع العراق على فتح منفذ حدودي ثان، وإن إقامة البوابة الحدودية ستبدأ بمجرد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة ".
وأضاف الوزير - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية أن أنقرة لديها انطباع بأن الحكومة العراقية تقر بضرورة وجود بوابة حدودية ثانية، موضحا إلى أن البوابة ستكون قريبة من مدينة الموصل في شمال العراق، ضمن منطقة لا تزال مهددة من تنظيم داعش ومسلحي حزب العمال الكردستاني.
وأشار إلى أنه بمجرد اتخاذ خطوات تأمين الممر لن تكون هناك عوائق أخرى بالنسبة لتركيا.
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