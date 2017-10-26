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بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد

11:40 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار فريق من وكالة "الجايكا" اليابانية، اليوم الأربعاء، عددًا من الحضانات في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، لتنفيذ مشروع تنمية الطفولة المبكرة، والذي يهدف إلى تعليم الأطفال من خلال اللعب في سن الطفولة المبكرة.

قالت سبيلة صقر، رئيس قسم الطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي، إن زيارة فريق الوكالة اليابانية، برئاسة يوكا كاجومي، تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع تعليم الأطفال من خلال اللعب في سن الطفولة المبكرة.

وأشارت رئيس قسم الطفولة، في تصريحات صحفية، إلى أن المشروع سيستمر لمدة ثلاث سنوات وسيتم تطبيقه من خلال 5 حضانات بالضواحي، وهي: حضانة أسوان، وحضانات القابوطي، والنصر، وأبو بكر، وسندريلا، مضيفة أن برنامج زيارة الفريق للمحافظة مستمر للتعرف على أساليب التعليم بها وعمل ورش عمل وعقد ندوات خاصة لأولياء الأمور لترسيخ مبدأ التعليم من خلال اللعب لإكساب الطفل معارف أكثر وتنمية مهاراته وقدراته الإبداعية.

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