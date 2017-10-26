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الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة

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مصراوي Masrawy

الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة

11:50 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة

لحوم فاسدة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على 4 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتنبعث منها رائحة كريهة، داخل مخزن لحوم غير مرخص بمنطقة الزاوية الحمراء.

وردت معلومات للعميد محمد قابيل، مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء، تفيد قيام "أيمن.ح"، 37 سنة، مالك مخزن مواد غذائية بإدارة مخزن "بدون ترخيص" لحفظ اللحوم وحيازته كمية كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر والغير صالحة للاستخدام الآدمي بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

داهم رجال المباحث بقيادة المقدم عبدالرازق عادل، رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، المخزن بمأمورية بالاشتراك مع مفتشي إدارة والطب البيطري وتم ضبط مالكه، وبصحبته "سعيد.ش"، 39 سنة، عامل بالمخزن، ومقيم منطقة الوراق، وعثر بداخل المخزن على 9 ثلاجات بداخلها "4 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وتنبعث منها رائحة كريهة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

بمواجهة المتهمان اعترفا بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المخزن ومحتوياته.

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