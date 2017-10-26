أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق

11:46 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

حبس نجل مرسي 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض

كتب - عمرو علي:

قضت محكمة جنح الزقازيق ثان، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، بمعاقبة "أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه في اتهامه بحيازة سلاح أبيض.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على أسامة نجل الرئيس الرئيس الأسبق محمد مرسي، يوم ٩ ديسمبر ٢٠١٦ بعد صدور إذن من النيابة بالقبض عليه على ذمة قضية فض رابعة، وأثناء القبض عليه ضُبط بحوزته سلاح أبيض.

وأحالت النيابة العامة نجل مرسى لمحكمة الجنح بتهمة حيازة سلاح أبيض ما يجعله يطبق عليه قانون الأسلحة والذخيرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير

    أخبار

  • اليوم.. محاكمة نجل ''مرسي'' بتهمة حيازة سلاح أبيض

    أخبار

  • الجنايات تقضي ببراءة متهم في قضية "خلية المعصرة"

    أخبار

  • الجنايات تؤيد إخلاء سبيل 6 من " أولتراس أهلاوي" بتدابير احترازية

    أخبار

إعلان

97d2b9c985.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا