حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق
11:46 ص الخميس 26 أكتوبر 2017
حبس نجل مرسي 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض
كتب - عمرو علي:
قضت محكمة جنح الزقازيق ثان، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، بمعاقبة "أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه في اتهامه بحيازة سلاح أبيض.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على أسامة نجل الرئيس الرئيس الأسبق محمد مرسي، يوم ٩ ديسمبر ٢٠١٦ بعد صدور إذن من النيابة بالقبض عليه على ذمة قضية فض رابعة، وأثناء القبض عليه ضُبط بحوزته سلاح أبيض.
وأحالت النيابة العامة نجل مرسى لمحكمة الجنح بتهمة حيازة سلاح أبيض ما يجعله يطبق عليه قانون الأسلحة والذخيرة.
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