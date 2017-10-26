سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق

شيماء مصطفى

سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 فى الاسواق المصرية، استمرت أسعار الحديد داخل الأسواق المصرية على حالة الاستقرار التي قد جرت حول أسعارها المتعامل بها داخل كافة المناطق فى مصر، حيث استمرت أسعار الحديد على حالتها المستقرة بعد أن تكررت ارتفاعاتها داخل الأسواق لـ6 مرات متتالية خلال نفس الشهر الجاري على الرغم من خروج بعض التصريحات الإقتصادية المشيرة إلى احتمالية خفض أسعار بعض شركات الحديد في الفترة الحالية، بينما انخفضت أسعار بعض شركات الأسمنت البورتلاندي خلال عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم داخل ساحة البناء والتعمير مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس.

بالنسبة إلى أسعار الأسمنت الأبيض فقد شهد حالة من الاستقرار على أسعاره مقارنة بأسعار الأمس، كما استقرت أسعار الأسمنت المخلوط، على الرغم من تباين أسعار أسعار الأسمنت المقاوم خلال أحدث تعاملاته السوقية.

سعر الحديد اليوم الخميس

سعر الأسمنت اليوم الخميس

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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