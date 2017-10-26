سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق

سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 فى الاسواق المصرية، استمرت أسعار الحديد داخل الأسواق المصرية على حالة الاستقرار التي قد جرت حول أسعارها المتعامل بها داخل كافة المناطق فى مصر، حيث استمرت أسعار الحديد على حالتها المستقرة بعد أن تكررت ارتفاعاتها داخل الأسواق لـ6 مرات متتالية خلال نفس الشهر الجاري على الرغم من خروج بعض التصريحات الإقتصادية المشيرة إلى احتمالية خفض أسعار بعض شركات الحديد في الفترة الحالية، بينما انخفضت أسعار بعض شركات الأسمنت البورتلاندي خلال عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم داخل ساحة البناء والتعمير مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس.
بالنسبة إلى أسعار الأسمنت الأبيض فقد شهد حالة من الاستقرار على أسعاره مقارنة بأسعار الأمس، كما استقرت أسعار الأسمنت المخلوط، على الرغم من تباين أسعار أسعار الأسمنت المقاوم خلال أحدث تعاملاته السوقية.
سعر الحديد اليوم الخميس
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|12300
|12100 جنيه
|حديد بشاي
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد العتال
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد عطيه
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المصريين
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|11850 جنيه
|11850 جنيه
|حديد العشري
|11850 جنيه
|11850 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الخميس
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|768 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|728 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|808 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|728 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|743 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|730 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|728 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|730 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|733 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads