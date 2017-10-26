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سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق

والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 فى الاسواق المصرية، استمرت الحديد داخل الأسواق المصرية على حالة الاستقرار  التي قد جرت حول أسعارها المتعامل بها داخل كافة المناطق فى ، حيث استمرت أسعار الحديد على حالتها المستقرة بعد أن تكررت ارتفاعاتها داخل الأسواق لـ6 مرات متتالية خلال نفس الشهر الجاري على الرغم من خروج بعض التصريحات الإقتصادية المشيرة إلى احتمالية خفض أسعار بعض شركات الحديد في الفترة الحالية، بينما انخفضت أسعار بعض شركات الأسمنت البورتلاندي خلال عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم داخل ساحة البناء والتعمير مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس.

بالنسبة إلى أسعار الأسمنت الأبيض فقد شهد حالة من الاستقرار على أسعاره مقارنة بأسعار الأمس، كما استقرت أسعار الأسمنت المخلوط، على الرغم من تباين أسعار أسعار الأسمنت المقاوم خلال أحدث تعاملاته السوقية.

سعر الحديد اليوم الخميس

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 12300 12100 جنيه
حديد بشاي 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد العتال 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد عطيه 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه
حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه

اليوم الخميس

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 768 جنيه
أسمنت النصر النصر 728 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 808 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 728 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 743 جنيه
أسمنت حورس حورس 730 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 728 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 730 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 733 جنيه

المصدر : مصر 365

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