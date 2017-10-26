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سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

نقدم لحضراتكم اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 فى البنوك و السوق السوداء تحديث منتصف تعاملات اليوم، هذا وقد استقرت الدولار الأمريكي خلال الفترة القليلة الماضية في البنوك والسوق السوداء.

نتابع مع حضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار اليوم في من خلال متابعة حية لكافة تغيرات البنوك العاملة في مصر، حيث نعرض علي حضراتكم جدول يضم سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية، وأيضا متابعة مستمرة لتحركات الدولار في الأسواق الموازية، وبالرغم من الفروق الطفيفة بين سعر الدولار في البنوك وسعره في الصرافات والسوق السوداء الا أن تعاملات الدولار في السوق السوداء بدأت في التزايد في الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم الخميس 26  أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.68
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك القاهرة

17.62
أفضل بنك تبيع له الآن:

البنك الأهلي المتحد

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.5900 17.6900
مصرف ابو ظبي 17.5900 17.6900
البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000
البنك الأهلي 17.6000 17.7000
بنك البركة 17.6000 17.7000
بنك القاهرة 17.6000 17.7000
بنك الاسكندرية 17.6050 17.7000
البنك العربي الافريقي 17.6000 17.7000
البنك المركزي 17.5987 17.6985
بنك مصر 17.6000 17.7000
بنك بلوم مصر 17.6000 17.7000
كريدي أجريكول 17.6000 17.7000
بنك التعمير والإسكان 17.6100 17.7100
بنك بيريوس 17.6000 17.7000
المصرف المتحد 17.6000 17.7000
البنك التجاري الدولي 17.5800 17.6800
المصري لتنمية الورادات 17.6000 17.7100
البنك الأهلي المتحد 17.6200 17.7200
بنك المشرق 17.6000 17.7000
بنك الاستثمار العربي 17.6200 17.7200
البنك الأهلي اليوناني 17.5900 17.6900
بنك HSBC 17.6000 17.7000
بنك سايب 17.6000 17.7000

المصدر : مصر 365

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