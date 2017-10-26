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ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

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مصراوي Masrawy

ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

11:35 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

أنجيلا ميركل

برلين (د ب أ)
وصف نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا إطلاق تركيا سراح الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر بأنه "مثير جدا جدا".

وقال فولفجانج كوبيكي مشيرا اليوم الخميس في برلين لإطلاق سراح شتويتنر: "هذه خطوة أولى وعلينا أن نشجع تركيا على الاستمرار في هذه الخطوات، خاصة إطلاق الصحفيين".

وجاء تصريح كوبيكي قبل المشاركة في المباحثات التمهيدية بين الأطراف الثلاثة المنتظر لها المشاركة في ائتلاف حكومي بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل. وهذه الأطراف هي التحالف المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

ويطلق الألمان على هذا الائتلاف اختصارا ائتلاف جامايكا، نظرا لأن ألوان الأحزاب المشاركة فيه هي نفس ألوان علم جامايكا وهي الأسود (تحالف ميركل المسيحي) والأخضر (حزب الخضر) والأصفر (الديمقراطيون الأحرار).

ورأى كوبيكي أنه إذا بدر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما يدل على العودة لإقامة علاقات معقولة مع ألمانيا فلابد أن تكون ردود الفعل الألمانية متناسبة مع هذا التوجه.

وقال كوبيكي إنه يرجح أن أردوغان والشركات الألمانية قد لاحظوا بالفعل ما يعنيه توقف السائحين الألمان عن قضاء عطلاتهم في تركيا وتوخي الشركات الألمانية الحذر فيما يتعلق بالاستثمار في تركيا.

وكانت محكمة تركية قد أمرت مساء أمس الأربعاء بإطلاق سراح ثمانية من نشطاء حقوق الإنسان كانوا محتجزين قبل المحاكمة، لكنها أبقت على مسئول منظمة العفو الدولية في تركيا خلف القضبان.

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