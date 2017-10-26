تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

أنقرة (أ ش أ)

شنت الشرطة التركية الخميس، حملة في جميع أرجاء البلاد لاعتقال 121 من موظفي وزارة الخارجية السابقين بسبب صلتهم المزعومة برجل الدين عبدالله جولن الذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب العام الماضي.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته شبة "يورونيوز" الأوروبية - أن قوات شرطة مكافحة الإرهاب شنت مداهمات متزامنة في 30 محافظة للقبض على المشتبه فيهم، الذين يعتقد أن بعضهم من مستخدمي تطبيق "بيلوك"، وهو تطبيق للرسائل المشفرة تقول الحكومة أن شبكة جولن تقوم باستخدامه.

وأضاف البيان أنه كان قد تم تسريح هؤلاء الموظفين من عملهم بسبب الاشتباه في صلتهم بجولن الذى يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أنه عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، تم سجن أكثر من 50 الف شخص بسبب ارتباطهم بعلاقات مع جولن، كما تم اقالة أو ايقاف 150 الف شخص عن العمل بالقطاعين العام والخاص، والقطاع العسكري على خلفية تورطهم في محاولة الانقلاب.