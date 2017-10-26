ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

واشنطن (أ ش أ)

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الولايات المتحدة وحلفاءها لحل أزمة كوريا الشمالية، وقال إنه مُطالب بحل المشكلات.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية في موقعها الاليكتروني عن ترامب قوله -في تصريحات إعلامية بشأن زيارته المقبلة إلى الصين- إنه يعتقد أن الزيارة ستكون بمثابة تجربة "تاريخية وإيجابية".

وقال "أنه يتعين علينا تسوية أزمة كوريا الشمالية فهي مشكلة كبيرة للغاية".

واضاف الرئيس الأمريكي "ما كان ينبغي قط أن تُسلم لي أزمة كوريا الشمالية .. كان يجب حلها منذ فترة طويلة قبل أن أتولى منصبي وقتما كان حل الأزمة أكثر سهولة إلا أن الأمر أُسند لي وأنا مطالب بحل الأزمة.. أنا من يجب عليه حل الأزمات".

ومن المقرر أن يقوم ترامب بجولة آسيوية في 3 نوفمبر المقبل، تستغرق 12 يومًا، وتتضمن زيارة كل من الصين وفيتنام واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية.

وتأتي تصريحات ترامب وزيارته المقررة إلى آسيا وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبيونج يانج.