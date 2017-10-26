أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

11:20 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

القوات السورية

دمشق (أ ش أ)
أفادت مصادر سورية اليوم الخميس بإطلاق قوات الجيش السوري عملية عسكرية ضد مسلحي داعش باتجاه مدينة البوكمال على الحدود العراقية جنوب محافظة دير الزور.

وقالت المصادر - في تصريح لقناة (سكاي نيوز) اليوم - أن مسلحي داعش وضعوا سواتر على مداخل المدينة وقاموا بتفخيخ أطرافها ، والطرق الرئيسية لها في محاولة للتصدي للهجوم .. مشيرة إلى أن هدف القوات الحكومية السيطرة على الحدود السورية مع العراق والقضاء على تنظيم داعش هناك.

وأوضحت أن مدينة البوكمال هي مدينة حدودية تعتبر من أبرز معاقل التنظيم وهي خط الفصل وآخر نقاط تجمع مسلحي داعش في سوريا ، مشيرة إلى أن السيطرة على المدينة يضمن فتح طريق بري بين العراق وسوريا.

وأضافت المصادر أن القوات السورية تتقدم من محورين هما البادية السورية ونهر الفرات للسيطرة على المدينة ، مشيرة إلى أن القوات البرية بدأت بالفعل في التحرك لشن الهجمات بغطاء جوي روسي.

وعن وجود تنسيق بين سوريا والعراق حول العملية .. أشارت المصادر إلى أن هناك تنسيقا بين دمشق وبغداد ؛ حيث إن العملية تتزامن مع انطلاق العملية العسكرية لتحرير راوة والقائم في العراق.

هذا المحتوى من

bc0847d442.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • منظمة حقوقية: آلاف يفرون من الأنبار قبيل الهجوم على آخر معاقل داعش

    أخبار

  • العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

    أخبار

  • مصادر تؤكد أن حادث الهجوم على الشرطة الروسية ليس إرهابيا

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

إعلان

3acccff6f8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 