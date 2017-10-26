القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

دمشق (أ ش أ)

أفادت مصادر سورية اليوم الخميس بإطلاق قوات الجيش السوري عملية عسكرية ضد مسلحي داعش باتجاه مدينة البوكمال على الحدود العراقية جنوب محافظة دير الزور.

وقالت المصادر - في تصريح لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم - أن مسلحي داعش وضعوا سواتر على مداخل المدينة وقاموا بتفخيخ أطرافها ، والطرق الرئيسية لها في محاولة للتصدي للهجوم .. مشيرة إلى أن هدف القوات الحكومية السيطرة على الحدود السورية مع العراق والقضاء على تنظيم داعش هناك.

وأوضحت أن مدينة البوكمال هي مدينة حدودية تعتبر من أبرز معاقل التنظيم وهي خط الفصل وآخر نقاط تجمع مسلحي داعش في سوريا ، مشيرة إلى أن السيطرة على المدينة يضمن فتح طريق بري بين العراق وسوريا.

وأضافت المصادر أن القوات السورية تتقدم من محورين هما البادية السورية ونهر الفرات للسيطرة على المدينة ، مشيرة إلى أن القوات البرية بدأت بالفعل في التحرك لشن الهجمات بغطاء جوي روسي.

وعن وجود تنسيق بين سوريا والعراق حول العملية .. أشارت المصادر إلى أن هناك تنسيقا بين دمشق وبغداد ؛ حيث إن العملية تتزامن مع انطلاق العملية العسكرية لتحرير راوة والقائم في العراق.