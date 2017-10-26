استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض

سيدني (د ب أ)

ذكرت تقارير اليوم الخميس أن استراليا تعتبر ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض

وأفادت شبكة ايه بي سي أن البحث الذي نشر في صحيفة دورية ناتشر أدرج استراليا ضمن سبع دول مسؤولة عن نصف فقدان التنوع البيولوجي في العالم؛ أي الانقراض المستمر للفصائل.

وخلص البحث إلى أن 60 في المئة من فقدان التنوع البيولوجي في العالم تقع في إندونيسيا واستراليا وماليزيا وبابوا غينيا الجديدة والصين والهند وولاية هاواي الأمريكية، بحسب استعراض جامعة جورجيا للدراسة.

وقال انتوني والدرون، الباحث في الجامعة الوطنية بسنغافورة، الذي ترأس فريق البحث، لشبكة ايه بي سي، إن استراليا جاءت في المرتبة الثانية من حيث أسوأ الدول حفاظا على البيئة بعد إندونيسيا.

وأضاف " كنت أعلم أن هناك فصائل كثيرة مهدد بالانقراض في استراليا، ولكنني لم أدرك أن الأمور تزداد سوءا سريعا".

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسن التنوع البيولوجي في سبع دول منها موريشيوس وسيشيل وفيجي وتونجا وبولندا وأوكرانيا.