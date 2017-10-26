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3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة

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مصراوي Masrawy

3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة

11:22 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة

الرئيس عبد الفتاح

كتبت - مادي غيث:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 2017 باعتبار نزع مليكة العقار الذي تشغله مدرسة البرجاس الابتدائية بزمام مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من أعمال المنفعة العامة.

كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 521 لسنة 2017 بإعادة تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظتي أسيوط وأسوان، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامهما في إقامة مركزين لمكافحة التلوث البيئي.

وأصدر القرار الجمهوري رقم 522 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض مساحتها (91ر1243 ) فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة قنا لاستخدامها في إقامة محطة معالجة وغابة شجرية، على أن تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إدارة واستغلال الغابة الشجرية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

نشرت القرارات الجمهورية الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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