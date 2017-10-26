أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد

11:18 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد

القطن المصري

كتب- أحمد مسعد:

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بتحديد مستويات القبول لتقاوي القطن للموسم الزراعي الجديد 2017 -2018.

وحدد القرار الوزاري الذي حمل رقم 1521 لسنة 2017، 4 حالات لا تعتبر فيها بذرة القطن صالحة للتقاوي في الموسم الزراعي الجديد 2017 – 2018، ومنها: إذا قلت درجة النقاوة الوراثية عن 99.5%، كذلك في حال وجود بذور هندية أو هندية مهجنة أياً كان نسبتها.

وضمن الحالات التي شملها القرار أيضًا، وجود بذور النوع "Gossypium hirsutuum L"، بطرازيه الملبسة تمامًا والعارية تمامًا ذات الشوكة أو هجين أيًا كان نسبتها، كذلك إذا قلت نسبة الإنبات عن 72% والقيمة الزراعية عن 70%.

وقال وزير الزراعة، إن تلك الإجراءات تأتي للحفاظ على نقاوة بذرة القطن المصري، حتى يعود لعرشه وسابق عهده وسمعته المعروفة عالميًا، وفقًا لتوجهات القيادة السياسية والحكومة الحالية، للنهوض بالقطن المصري.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نائب وزير الزراعة تتابع إنشاء "الحزام الآمن" لبحيرة قارون -(صور)

    أخبار

  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع "المليون ونصف فدان"

    أخبار

  • رئيس الوزراء يوجه بدراسة إنشاء شركة تسويق للدواجن

    أخبار

  • منى محرز: تحصين 3 ملايين رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية"

    أخبار

إعلان

0c279c0dd4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا