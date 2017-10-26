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"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي

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مصراوي Masrawy

"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي

11:18 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

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كتب- مصطفى المنشاوي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، فالير فرانكو سفير دولة سلوفاكيا، وممثل لشركة"إيميل"السلوفاكية؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين وعرض إمكانيات الشركة السلوفاكية فى مجال إقامة وتصنيع محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وقال العصار، في بيان اليوم الخميس، إن الإنتاج الحربي له اسهامات عديدة مع وزارة الكهرباء فى فى مجالات إنتاج بعض مكونات محطات الطاقة الكهربائية ومستلزمات قطاع الكهرباء من عدادات كهربائية ذكية ومسبوقة الدفع وكابلات وموصلات كهربائية وغيرها.

كما تم مناقشة عدم التزام شركة "كونستراكتا" السلوفاكية فى تنفيذ تعاقداتها مع شركات الإنتاج الحربي طبقا للمخطط.

وقال فرانكو، إن بلاده تتطلع لفتح آفاق جديدة للإستثمار فى مصر من خلال التعاون بين الشركات المصرية والسلوفاكية للدخول في مشروعات مشتركة تساهم في برامج التنمية المخطط لها وتحديث البنية التحتية والصناعة في مصر.

وأكد فرانكو أن سلوفاكيا سوف تستمر في دعم سياسات الجوار الأوروبى بتوجهها لدول جنوب المتوسط بما في ذلك مصر، لافتا إلى أن هناك زيادة للتبادل التجاري بين البلدين فى الأعوام السابقة بشكل ملحوظ.

وأضاف أنه يتطلع إلى التعاون بين شركات الإنتاج الحربي وشركة "إيميل" السلوفاكية وتبادل الخبرات التصنيعية من أجل التصنيع المشترك لمكونات محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تبادل الزيارات والوفود بين شركات الإنتاج الحربي والشركات السلوفاكية من أجل بحث سبل التعاون المشترك بين هذه الشركات.

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