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إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

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مصراوي Masrawy

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

11:10 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

الهولوكوست

القاهرة (مصراوي)

يقام في العاصمة الألمانية برلين حفلا اليوم لتكريم مصري من قبل مركز "ياد فاشيم" الإسرائيلي لإنسانيته وبطولته أثناء "الهولوكوست" أو المحرقة النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقال بي بي سي إن أحد أقارب الطبيب المصري المتوفي محمد حلمي سيتسلم وسام "الشرفاء بين الأمم" والذي تمنحه إسرائيل إلى غير اليهود الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ يهود من المحرقة.

ويعد حلمي أول عربي ينال هذا التكريم الإسرائيلي حتى الآن.

وتمكن المركز الإسرائيلي من التواصل مع عائلة حلمي عن طريق المخرجة الإسرائيلية تاليا فينكيل، والتي تصور فيلما عن القصة. واستطاعت فينكيل التواصل مع أحد أقارب حلمي وهو طبيب يدعى ناصر قطبي.

وقالت فينكل في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، "تواصلت مع ناصر قطبي وأصبحنا أصدقاء. إنه يحب حلمي ويعتبره بمثابة والد بالنسبة له، وقمت بإخباره أن هذه هي الطريقة لتخليد قصته."

يدور الفيلم، الذي يحمل اسم "أنا والطبيب المصري"، حول قصة إنقاذ حلمي لفتاة يهودية في بيت كان يملكه في ألمانيا، كما قام بتسهيل العثور على مخبأ لجدتها، وقدم الرعاية الطبية لوالديها.

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