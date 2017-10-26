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الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

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مصراوي Masrawy

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

11:09 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

أرشيفية

لندن (بي بي سي)
اتهمت السلطات الكردية القوات العراقية بشن هجوم على مواقع قوات البيشمركة قرب الحدود مع تركيا.

وقال "مجلس أمن كردستان" إن الجيش العراقي مدعوما بالحشد الشعبي "قصف مواقع عدة للبيشمركة من مدينة زمار شمالي غربي الموصل".

وأضاف المجلس أن "تلك القوات تتقدم باتجاه موقع البيشمركة".

وكان مجلس أمن كردستان قد طالب قبل ساعات القوات العراقية بالانسحاب من المناطق القريبة وقبول عرض حكومة اقليم كردستان بإجراء حوار غير مشروط ووقف العمليات القتالية لحل الأزمة الناتجة عن استفتاء الانفصال.

وكانت حكومة كردستان قد تقدمت بعرض يشمل ثلاث نقاط هي تجميد نتائج الاستفتاء على انفصال الإقليم وبدء حوار مع المركزية في بغداد ووقف الأعمال القتالية.

واستعادت القوات العراقية الأسبوع الماضي سيطرتها على عدد من المدن، بينها كركوك الغنية بالنفط، من يد البيشمركة الكردية، التي سيطرت عليها في عام 2014 عقب هجمات تنظيم الدولة الإسلامية على الجيش العراقي.

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BBC

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