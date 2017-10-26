أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)

11:07 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

  • عرض 6 صورة

    743f0c42ec.jpg

  • عرض 6 صورة

    4b7566b3d3.jpg

  • عرض 6 صورة

    4d5b67deb5.jpg

  • عرض 6 صورة

    99b123ee95.jpg

  • عرض 6 صورة

    ec20beacd7.jpg

  • عرض 6 صورة

    5e16c6236e.jpg

إعادة الألبوم

إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

الألبوم التالى

إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

المنيا ــ ريمون الراوي:

تواصل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، لقاءاتها التوعوية والتثقيفية بكليات الجامعة، وعقدت ندوتها الرابعة بكلية دار العلوم تحت عنوان "العنف ضد المرأة من الوجهة الدينية والقانونية".

وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبوالمجد، رئيس الجامعة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة، والدكتور محمد عبدالرحمن الريحاني عميد كلية دار العلوم، وتناول موضوعات الندوة قضايا المرأة والعنف بصفة خاصة، والتي حاضر فيها كلًا من الدكتور محمد الريحاني، والدكتورة آمال عبدالغني، بكلية الآداب، والدكتور جمال عاطف بكلية الحقوق، ومنسق عام الوحدة، والدكتورة رجاء عبدالودود بقسم الاجتماع بكلية الآداب.

وقال الدكتور محمد الريحاني، خلال كلمته "إن الدين الإسلامي حث على احترام المرأة وعدم الانتقاص من قدرها و مكانتها وعدم إهمال وجودها"، مؤكدًا تكريم القرآن الكريم والسنة النبوية لها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​​بالصور.. منطقة أسوان الأزهرية تختتم مسابقة القرآن الكريم للمرحلة

    أخبار

  • جامعة المنيا: عدنا للصدارة بفوز عمرو سلامة أمين الجامعات العربية

    أخبار

  • مبادرة من طلاب جامعة المنيا لتلوين أسوار مستشفى "57357"

    أخبار

  • جامعة المنيا تستضيف عروض المهرجان القومي للسينما

    أخبار

إعلان

d69c8bd2b0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا