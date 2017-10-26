ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور)
11:07 ص الخميس 26 أكتوبر 2017
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المنيا ــ ريمون الراوي:
تواصل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، لقاءاتها التوعوية والتثقيفية بكليات الجامعة، وعقدت ندوتها الرابعة بكلية دار العلوم تحت عنوان "العنف ضد المرأة من الوجهة الدينية والقانونية".
وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبوالمجد، رئيس الجامعة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة، والدكتور محمد عبدالرحمن الريحاني عميد كلية دار العلوم، وتناول موضوعات الندوة قضايا المرأة والعنف بصفة خاصة، والتي حاضر فيها كلًا من الدكتور محمد الريحاني، والدكتورة آمال عبدالغني، بكلية الآداب، والدكتور جمال عاطف بكلية الحقوق، ومنسق عام الوحدة، والدكتورة رجاء عبدالودود بقسم الاجتماع بكلية الآداب.
وقال الدكتور محمد الريحاني، خلال كلمته "إن الدين الإسلامي حث على احترام المرأة وعدم الانتقاص من قدرها و مكانتها وعدم إهمال وجودها"، مؤكدًا تكريم القرآن الكريم والسنة النبوية لها.
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