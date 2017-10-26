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بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي في بورسعيد

11:05 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظم مجلس الشباب المصري للتنمية بمحافظة بورسعيد، قافلة طبية مجانية، اليوم الخميس، للكشف على موظفي وعمال ديوان عام حي العرب، في تخصص طب وجراحة الأسنان.

ووجهت وفاء يعقوب، رئيس حي العرب، الشكر للمشاركين بالقافلة على المجهود الذي يبذلوه، مشددة على أهمية دور المجتمع المدني في المساهمة الحقيقية في تنمية المجتمع على كافة الأصعدة.

وطالبت رئيس حي العرب شباب المجلس ببذل مزيد من العطاء والفاعلية لخدمة أهل الحي وأهل بورسعيد عامة.

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