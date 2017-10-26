اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا

المنيا - ريمون الراوي:

تستضيف محافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، فعاليات مسابقة "المنيا ثون" إحدى المسابقات المخصصة لتنمية ريادة الأعمال للشباب ودعم الابتكار والتميز، برعاية وزارتي التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة "Hult Prize" والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات، وتستمر فعاليات المسابقة حتى بعد غد السبت.

وقالت دكتورة نهى ربيع، مدير البرامج والمشروعات بالمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات، إن فكرة المسابقة تعتمد على تنمية ريادة الأعمال للشباب من خلال التواصل معهم لابتكار عدد من المشاريع، والتواصل مع الشباب بمحافظات المنيا، بني سويف، وأسيوط، عبر الصفحة الخاصة بالحدث وتم استقبال حوالي 400 مشروع لشباب وفتيات من المحافظات الثلاث.

وأضافت أنه تم اختيار 150 مشروعًا للمنافسة اليوم من خلال اختيار المحكمين، وسيتم منح المشاريع الفائزة بالمراكز الثلاثة جوائز مالية إلى جانب تبني عدد من المشاريع الفائزة ودعمها، ويعرض كل مشارك الفكرة الخاصة به ثم يتم التصويت عليها لاختيار أفضل الأفكار.

كما تضم الفعاليات ورش عمل حول الأفكار وإعداد خطط العمل وكيفية تكوين شركة أو مشروع خاص بكل مراحله.