مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال مصدر بنيابة بورسعيد العامة، اليوم الخميس، إن تقرير الطب الشرعي أثبت وجود شبهة خطأ طبي في قضية اتهام طبيبين بمستشفى بورفؤاد العام، بالإهمال الذي تسبب في وفاة الطفل "آدم" 5 سنوات، عقب إجراء عملية استئصال اللوزتين، في شهر فبراير الماضي.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى وجود إهمال وخطأ طبي جسيم من قِبل الأطباء الذين تعاملوا مع الحالة وخطأ في التشخيص، مؤكدًا أن النيابة العامة أحالت الأطباء لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح بورفؤاد بجلسة الثاني من نوفمبر المقبل.

واستدعت النيابة العامة الطبيبين اللذين أجريا العملية، في الوقت الذي صرحت فيه بدفن جثة الطفل "آدم محمد السيد صبح"، الذي توفى إثر ‏نزيف حاد عقب إجراء عملية جراحية لاستئصال "اللوز" بمستشفى بورفؤاد العام، عقب تشريح جثته من قِبل الطب الشرعي.

واتهمت أسرة الطفل إدارة المستشفى وأطباء بها، ‏بالتسبب ‏في ‏وفاته، واتهموهم بالتسبب في قطع وريد بشكل خاطئ، أثناء إجراء الجراحة، أعقبها نزيف حاد أدى إلى الوفاة بعد عدة أيام.