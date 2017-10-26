الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد

طهران (د ب أ)

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس تفكيك خلية إرهابية ومقتل عناصرها في منطقة تشالدران بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران والمتاخمة لتركيا وإقليم كردستان العراق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن "مقر حمزة سيد الشهداء" التابع للقوة البرية للحرس الثوري، في بيان، أنه "بعد تلقي معلومات بشأن تسلل مجموعة إرهابية مدعومة من الاستكبار العالمي لضواحي منطقة تشالدران في محافظة آذربيجان الغربية مساء الأربعاء، وقيامها بقتل شخصين من سكان المنطقة، تحركت كوادرنا المتواجدة في المنطقة، وقامت بتعقب الارهابيين والاشتباك معهم".

وأكد البيان أن "الاشتباك أسفر عن تصفية المجموعة الإرهابية بشكل كامل، حيث تم قتل أربعة إرهابيين ومصادرة الأسلحة وأجهزة الاتصال والاعتدة التي كانت بحوزتهم".

ولم يوضح البيان توجهات المجموعة التي تم تفكيكها.