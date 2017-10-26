أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد

10:58 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

الحرس الثوري الإيراني

طهران (د ب أ)
أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس تفكيك خلية إرهابية ومقتل عناصرها في منطقة تشالدران بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران والمتاخمة لتركيا وإقليم كردستان العراق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن "مقر حمزة سيد الشهداء" التابع للقوة البرية للحرس الثوري، في بيان، أنه "بعد تلقي معلومات بشأن تسلل مجموعة إرهابية مدعومة من الاستكبار العالمي لضواحي منطقة تشالدران في محافظة آذربيجان الغربية مساء الأربعاء، وقيامها بقتل شخصين من سكان المنطقة، تحركت كوادرنا المتواجدة في المنطقة، وقامت بتعقب الارهابيين والاشتباك معهم".

وأكد البيان أن "الاشتباك أسفر عن تصفية المجموعة الإرهابية بشكل كامل، حيث تم قتل أربعة إرهابيين ومصادرة الأسلحة وأجهزة الاتصال والاعتدة التي كانت بحوزتهم".

ولم يوضح البيان توجهات المجموعة التي تم تفكيكها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الداخلية المغربية: القبض على 6 عناصر موالين لداعش

    أخبار

  • مقتل أربعة جنود يمنيين وخمسة انتحاريين في هجوم بمحافظة أبين

    أخبار

  • مقتل 50 في اقتتال داخلي بين مسلحي طالبان غربي أفغانستان

    أخبار

  • مقتل أكثر من 400 من طالبان في إقليم هلمند الافغاني خلال الاشهر الثلاثة

    أخبار

إعلان

7b1042bd6f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا