مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم طبيب، اليوم الخميس، وأصيب آخر، في حوادث متفرقة بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقلوا لمستشفيات بني سويف العام.

ولقي طبيب مصرعه يدعى "الحسيني صالح أحمد" 40 عامًا، ومقيم محافظة سوهاج، في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كافيتريا السوهاجي بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقل إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.

وأسفر حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ربع نقل، بالقرب من كمين المثلث بالطريق الصحراوي الشرقي، عن مصرع "عبدالصمد محمد مهدي" 32 عامًا، ونقل إلى مشرحة المستشفى العام.

كما لقي "طارق محمد محمد المنياوي" 42 عامًا، ومقيم محافظة بني سويف، مصرعه اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة بالقرب من نفق سنور ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.