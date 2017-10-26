أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع 3 في طرق متفرقة ببني سويف

10:58 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

ارشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم طبيب، اليوم الخميس، وأصيب آخر، في حوادث متفرقة بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقلوا لمستشفيات بني سويف العام.

ولقي طبيب مصرعه يدعى "الحسيني صالح أحمد" 40 عامًا، ومقيم محافظة سوهاج، في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كافيتريا السوهاجي بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقل إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.

وأسفر حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ربع نقل، بالقرب من كمين المثلث بالطريق الصحراوي الشرقي، عن مصرع "عبدالصمد محمد مهدي" 32 عامًا، ونقل إلى مشرحة المستشفى العام.

كما لقي "طارق محمد محمد المنياوي" 42 عامًا، ومقيم محافظة بني سويف، مصرعه اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة بالقرب من نفق سنور ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 11 قتيلا و 18 مصابا في حادث سير جنوبي باكستان

    أخبار

  • مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنتين في بريطانيا

    أخبار

  • مسؤولون بالبنتاجون: إعفاء قائد الأسطول السابع من منصبه

    أخبار

  • الصين: فقدان 10 بحارة في حادث تصادم "مؤسف"

    أخبار

إعلان

0300cea919.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير