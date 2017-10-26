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قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم

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مصراوي Masrawy

قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم

10:54 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم

مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي

الأنبار، العراق (د ب أ)
أفاد قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم محمد صالح اليوم الخميس بمقتل سبعة من عناصر تنظيم داعش في ضربة جوية لطيران التحالف الدولي في إطار عملية تحرير منطقتي راوة والقائم أقصى غربي العراق.

وقال صالح ، في تصريح صحفي :"قتل سبعة ارهابيين من عناصر داعش بضربة جوية للتحالف الدولي في منطقة تي وان أثناء تقدم القطعات المحررة باتجاه راوة".

من جانب آخر، سيطرت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي على طريق القائم -عكاشات غربي الانبار ، فيما انتشرت قوات آخرى في صحراء الانبار وأقامت مواضع عسكرية لها .

وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن صباح اليوم انطلاق عملية تحرير مناطق أقصى غربي العراق، وهي آخر المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في العراق.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات تحرير غربي الانبار، في بيان صحفي، إن العملية تشمل تحرير مناطق "راوة - العبيدي- سعدة - الكرابلة - القائم - معامل الفوسفات والسمنت - مناطق T1 وكافة المناطق والقرى المحيطة بها، وتأمين الحدود الدولية بين العراق وسورية".

وتعد هذه العمليات تتويجا للعمليات العسكرية التي خاضتها القوات العراقية للقضاء على وجود داعش في أنحاء البلاد بشكل نهائي.

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