ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا

القاهرة (مصراوي)

قلل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، من أزمة قطع أربع دول عربية علاقاتها مع قطر، مستبعدا تأثيرها على الثقة الاستثمارية.

وقال في تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز إن "قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا".

على صعيد آخر، أضاف ولي العهد السعودي لرويترز، أن حرب اليمن ستستمر لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر على حدود المملكة.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها في يونيو الماضي مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتقاربها مع إيران.

وفي اليمن تقود المملكة تحالفا عربيا لدعم القوات الشرعية بعد انقلاب علي عبدالله صالح والحوثيين على الحكومة الشرعية بدعم من إيران.