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ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا

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مصراوي Masrawy

ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا

10:54 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

القاهرة (مصراوي)

قلل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، من أزمة قطع أربع دول عربية علاقاتها مع قطر، مستبعدا تأثيرها على الثقة الاستثمارية.

وقال في تصريحات نقلتها سكاي نيوز إن "قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا".

على صعيد آخر، أضاف ولي العهد السعودي لرويترز، أن حرب اليمن ستستمر لمنع الحوثيين من التحول إلى حزب الله آخر على حدود المملكة.

وكانت والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها في يونيو الماضي مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتقاربها مع إيران.

وفي اليمن تقود المملكة تحالفا عربيا لدعم القوات الشرعية بعد انقلاب علي عبدالله صالح والحوثيين على الشرعية بدعم من إيران.

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