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ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

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مصراوي Masrawy

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

10:44 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

المهندس نجيب ساويرس

كتبت - مادي غيث:

أعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، دعمه للمهندس حمادة الدمرداش لرئاسة نادي الجزيرة، وشريف سيف النصر لنائب رئيس النادي، واعدًا بالمشاركة ودعم خططهم لعودة النادي إلى مكانته التي يستحقها.

وعلق ساويرس على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، اليوم الخميس، قائلًا: "إلى أعضاء نادي الجزيرة الذي أعتز بعضويتي فيه، أخطركم بدعمي الكامل لقائمة حمادة الدمرداش وشريف سيف النصر أبناء النادي المخلصين".

وكتب رجل الأعمال تدوينة أخرى، تعهد فيها بالمشاركة في الانتخابات، قائلًا: "أتعهد بالمشاركة ودعم خططهم لعودة النادي إلى مكانته التي يستحقها".

وأُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الجزيرة الجمعة 13 أكتوبر الماضي، بعد تقدم 36 عضوا على كافة المناصب، بواقع 4 مرشحين على مقعد الرئاسة وهم: الدكتور أحمد السعيد والمهندس عمرو جزارين والمهندس نور الدين بسيوني والمهندس حمادة الدمرداش.

وتقدم 3 مرشحين على مقعد نائب الرئيس وهم: شريف سيف النصر وطارق حشيش وأكرم العدوي ومثلها على مقعد أمين الصندوق أحمد المهيلمي ونبيل مشعل ورءوف نور".

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